«Локомотив» сыграл вничью с польской «Краковией» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» провел товарищеский матч в рамках предсезонного сбора в австрийском Бад-Радкерсбурге
Российский клуб сыграл вничью с польской «Краковией» - 2:2.
В составе красно-зеленых голы забивали нападающий Тимур Касимов (41-я минута) и полузащитник Максим Петров (63). У «Краковии» отличились Матай Родин (67) и Матиас Расмуссен (78).
Добавим, что подопечным Марко Николича предстоит сыграть еще четыре матча перед новым сезоном: с «Арисом», «Хартбергом», «Целе» и «Ростовом».
источник: «Советский спорт»