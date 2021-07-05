Маммана готовится к сезону с «Зенитом-2»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана не будет готовиться с основной командой.

Как сообщает сайт клуба, 25-летний аргентинец тренируется с дублем сине-бело-голубых. «Зенит-2», которым руководит Владислав Радимов, проводит сбор в Железноводске.

Напомним, что в минувшем сезоне Маммана выступал в составе «Сочи» на правах аренды. За южан защитник провел 19 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает стоимость Мамманы в три миллиона евро.