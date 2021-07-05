«Олимпик» из Донецка прекратит существование

Донецкий «Олимпик» с вероятностью 99% не примет участие в следующем розыгрыше Премьер-лиги Украины и будет расформирован, сообщает «Трибуна».

«Олимпик» в ближайшее время прекратит свое существование. В контракте с клубом осталось всего семь игроков: Таддеус Нкенг, Гео Экра, Таллес Бренер, Евгений Цымбалюк, Игорь Сурницын, Андрей Чекотун, Бетим Халими.

Еще несколько игроков «Олимпика» практически оформили переход в другие клубы. При этом у донецкого клуба нет задолженности по зарплате. Минаж, занявший последнее место в последнем розыгрыше чемпионата Украины, может заменить «Олимпик» в УПЛ.

«Олимпик» однажды принимал участие в еврокубках: в сезоне 2017/18 украинский клуб встречался с греческом ПАОК в третьем квалификационном раунде Лиги Европы (1:3 по сумме двух встреч).