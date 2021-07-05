«Лилль» объявил имя нового главного тренера

Победитель последнего розыгрыша чемпионата Франции «Лилль» объявил о назначении нового главного тренера. «Догов» возглавил французский специалист Жослен Гурвеннек, сообщает пресс-служба клуба.

Детали подписанного соглашения не разглашаются. Ранее Гурвеннек работал в Бордо и Генгаме, который покинул лигу в мае 2019 года.

Напомним, в матче финального 38-го тура французской лиги 1-го сезона-2020 / 2-21 «Лилль» обыграл «Анже» на выезде со счетом 2:1. Эта победа позволила подопечным Гальтье стать чемпионами Франции в сезоне 2020/2021. В 38 матчах чемпионата «Лилль» набрал 83 очка и занял первое место в турнирной таблице Лиги 1, опередив своего ближайшего преследователя, ПСЖ, на одно очко.