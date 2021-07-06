РФС может пригласить на работу иностранного координатора по развитию футбола

В штате Российского футбольного союза появится координатор по развитию футбола, на которого будут возложены обширные функции. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Речь идет о специалисте-иностранце, который бы выстроил систему подготовки резерва в стране, имел компетенции оценки уровня тренерской подготовки, оценки системы сборной страны. Новые предложения, направленные на развитие российского футбола, появились после неудачного выступления сборной на Евро-2020», - сообщает источник.

Ранее в СМИ сообщалось, что кандидатами на пост главного тренера сборной России являются Йоахим Лев, Андре Виллаш-Боаш и Владимир Петкович.

Напомним, что команда Черчесова не смогла пробиться в плей-офф на Евро-2020. Россия одержала победу над Финляндией (1:0), а также потерпела по одному разгромному поражению от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).