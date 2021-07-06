СМИ: РФС не смог договориться с Семаком, Карпиным и Слуцким о назначении в сборную России

Специалисты Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов») и Леонид Слуцкий («Рубин») отказались занять должность главного тренера сборной России. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, одним из кандидатов-иностранцев на этот пост является бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

Напомним, что команда Черчесова не смогла пробиться в плей-офф на Евро-2020. Россия одержала победу над Финляндией (1:0), а также потерпела по одному разгромному поражению от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Португальский специалист Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год.