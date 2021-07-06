«Это классика европейского футбола». Генич - о матче Италия - Испания в полуфинале Евро-2020

Комментатор Константин Генич поделилися ожиданиями от матча Италия - Испания в 1/2 финала чемпионата Европы-2020.

«Это классика европейского футбола, практически на каждом большом турнире эти команды встречаются друг с другом.

Италия воодушевлена успехами национальной сборной - уже 32 матча команда не проигрывает. Обыграть Бельгию - это статусно, почетно и очень важно.

Про испанцев много не скажу - вы сами все прекрасно видели. Испания в матче с Хорватией и Словакией - это одна команда, а со Швейцарией, когда им не дали разбежаться, они практически ничего до дополнительного времени создать не смогли.

Испания лучше контролирует мяч, но она медленнее, чем нынешняя Италия. Италия уже играла на «Уэмбли», поэтому она лучше адаптирована к этому стадиону. Очень сложный матч для прогноза… Пожалуй, несмотря на все свои симпатии к Испании, предположу, что в финал выйдет Италия», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».