ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Испания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Англия 0 Дания 0
06 июля 07:23
автор: Степан Шереметьев

«Это классика европейского футбола». Генич - о матче Италия - Испания в полуфинале Евро-2020

Встреча пройдет сегодня, 6 июля.

Комментатор Константин Генич поделилися ожиданиями от матча Италия - Испания в 1/2 финала чемпионата Европы-2020.

«Это классика европейского футбола, практически на каждом большом турнире эти команды встречаются друг с другом.

Италия воодушевлена успехами национальной сборной - уже 32 матча команда не проигрывает. Обыграть Бельгию - это статусно, почетно и очень важно.

Про испанцев много не скажу - вы сами все прекрасно видели. Испания в матче с Хорватией и Словакией - это одна команда, а со Швейцарией, когда им не дали разбежаться, они практически ничего до дополнительного времени создать не смогли.

Испания лучше контролирует мяч, но она медленнее, чем нынешняя Италия. Италия уже играла на «Уэмбли», поэтому она лучше адаптирована к этому стадиону. Очень сложный матч для прогноза… Пожалуй, несмотря на все свои симпатии к Испании, предположу, что в финал выйдет Италия», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Матч Италия – Испания состоится 6 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Напомним, что в 1/4 финала Евро-2020 Италия обыграла Бельгию (2:1), а Испания оказалась сильнее Швейцарии (1:1, 3:1 по пенальти).

источник: «РБ-Спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Женская сборная России по гандболу назвала состав на Олимпиаду в ТокиоГончарова и Королёва сыграют за сборную России на ОлимпиадеЧто нам теперь делать? Станислав Черчесов не дал на пресс-конференции главного ответаШалимов о пресс-конференции Черчесова: Я в ужасеВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаУкраинская легкоатлетка сводит с ума соцсети: вот это красавица
Внук Билялетдинова отложил триумф Кучерова. Как «Монреаль» вернул финал Кубка Стэнли во Флориду
Первый гол в плей-офф НХЛ российского защитника Александра Романова помог «Канадиенс» обыграть «Тампу» в овертайме (3:2) и сократить отставание в финале Кубка Стэнли (1-3).
Почему Италия — Испания — это скрытый финал, а Англия — слабейший из полуфиналистов. Цифры Евро-2020
Преимущество сборной Испании по большинству статистических показателей на этом чемпионате Европы невероятно.
«Спартак» мстит Черчесову за Зарему? Зачем красно-белые вспомнили о деле Бакаева
Скандалом грозят обернуться высказывания генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова о подробностях несостоявшегося перехода полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Динамо».
«Перепугались, только непонятно — чего». Гамула подвел итоги выступления Украины на Евро
Известный российский и украинский тренер Игорь Гамула поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от игры сборной Украины на чемпионате Европы.
Шанс датчан устроить английскую трагедию на «Уэмбли» — серия пенальти. Расклад на полуфиналы Евро-2020
Впереди на чемпионате Европы полуфиналы: Италия - Испания и Англия - Дания. «Плеймейкер» прикинул расклады.
«Крым на футболках не помог». Реакция на оглушительный вылет Украины с Евро-2020
Крупное поражения сборной Украине в четвертьфинале Евро от Англии (0:4) вызвало массу эмоций как у наших соседей, так и в России.
Украину опустили с небес на землю. Как Англия вышла в полуфинал Евро-2020 на датчан
Сборная Англии в Риме разгромила украинцев в четвертьфинале чемпионата Европы (4:0) и теперь поспорит за выход в финал с Данией.
Видео всех голов Евро-2020 03.07.2021: Дания победила Чехию, Англия разгромила Украину
Видеообзоры двух матчей 1/4 финала, запланированных на чемпионате Европы по футболу 3 июля: Чехия - Дания, Украина - Англия.
Украина — Англия: прямая трансляция матча 1/4 финала Евро-2020 03.07.2021
3 июля 2021 года в Риме состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Украины и Англии.
Датская сказка продолжается. Как обидчики сборной России победили в Баку чехов и вышли в полуфинал Евро
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Дании обыграла команду Чехии (2:1), одержав третью победу подряд после двух поражений на старте турнира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика