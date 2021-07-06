Источник: Рамос в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в «ПСЖ»

Защитник Серхио Рамос подпишет контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время 35-летний испанец пройдет медобследование перед переходом в парижский клуб. Стороны уже согласовали контракт до 2023 года.

«Реал» и Рамос приняли решение не продлевать соглашение и футболист покинул Мадрид на правах свободного агента.

В минувшем сезоне он провел за «Королевский клуб» 21 матч, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, что защитник выступал за «Реал» с 2005 года. В составе мадридцев он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны, а также четыре раза - клубный чемпионат мира.