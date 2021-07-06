Цорн и Рангник в ближайшее время подпишут контракты с «Локомотивом»

Экс-генеральный директор «Спартака» Томас Цорн войдет в команду нового спортивного директора «Локомотива» Ральфа Рангника. Об этом сообщает Eurostavka.

По информации источника, функционеры подпишут трудовые соглашения с железнодорожниками в ближайшие дни. Существует вероятность, при которой это произойдет уже сегодня, 6 июля.

Помимо этого, вместе с Рангником на сборы «Локомотива» в Австрии приехали сразу пять его специалистов, а если считать самого Цорна - шесть. При этом неизвестно, сколько из них в итоге, не включая Рангника и Цорна, получат работу в московском клубе.

Напомним, что с мая 2019 года по июль 2020-го Цорн был генеральным директором «Спартака». Затем на этой должности его сменил Шамиль Газизов, проработавший в московском клубе менее полугода.