Полузащитник сборной Испании Сарабия пропустит полуфинал Евро-2020 против Италии

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике сообщил, что полузащитник команды Пабло Сарабия пропустит матч 1/2 финала чемпионата Европы-2020 против Италии.

«Все готовы сыграть, кроме Сарабии, который не сможет принять участие в матче. Все остальные хорошо готовы физически и с нетерпением ждут игры», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Отметим, что хавбек провел на Евро пять матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Матч Италия – Испания состоится 6 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в четвертьфинале Евро-2020 Италия обыграла Бельгию (2:1), а Испания оказалась сильнее Швейцарии (1:1, 3:1 по пенальти).