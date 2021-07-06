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06 июля 08:20
автор: Степан Шереметьев

Хавбек «Лиона» Ауар пропускает тренировки из-за желания перейти в другой клуб

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.

Хавбек французского «Лиона» Уссем Ауар хочет покинуть команду. Об этом сообщает сообщает Get French Football News

По информации источника, 23-летний полузащитник пропускает предсезонную подготовку не из-за болезни, как заявил клуб, а из-за того, что футболист пытается перейти в другую команду.

Отмечается, что Ауар разочарован уходом форварда Мемфиса Депая в качестве свободного агента в «Барселону». Теперь он сам планирует уйти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. В француза хавбека заинтересованы «Ливерпуль» и «Ювентус». По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 42 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ауар провел 30 матчей в чемпионате Франции и забил семь голов.

Напомним, что полузащитник является воспитанником «Лиона». В основном составе он стал выступать с 2017 года.

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