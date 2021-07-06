Фирпо перейдет из «Барселоны» в «Лидс»

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо пополнит английский «Лидс» за 15 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, контракт игрока с клубом будет рассчитан до 2026 года. Зарплата футболиста будет составлять два миллиона евро в год, плюс бонусы.

Напомним, что Фирпо перешел в «Барселону» из «Бетиса» в 2019 году за 18 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 41 матч, забил два гола и отдал три результативные передачи. В составе сине-гранатовых Хуниор стал обладателем Кубка Испании-2021.

Действующее соглашение защитника рассчитано до лета 2024-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет восемь миллионов евро.