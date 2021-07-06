Хохлов назвал фаворита в полуфинальном матче Евро-2020 Италия - Испания

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча Италия - Испания в 1/2 финала чемпионата Европы-2020.

«Я не думал, дойдут эти команды до полуфинала или нет, но по уровню игры можно было предположить их выход в полуфинал. Мне кажется, у итальянцев больше шансов на победу. Команда лучше играет, выглядит более стабильно. Испания может забить, но при этом легко пропускает. Очень хочется увидеть красивую игру от команд», - приводит слова Хохлова «СЭ».

Матч Италия – Испания состоится 6 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Напомним, что в 1/4 финала Евро-2020 Италия обыграла Бельгию (2:1), а Испания оказалась сильнее Швейцарии (1:1, 3:1 по пенальти).