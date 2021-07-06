Габулов считает, что лимит нужно смягчить, а затем убрать

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов поделился своим мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

«Лимит нужно смягчить, а в перспективе и вовсе отменить. Но, конечно, должен быть какой-то переходный период, чтобы в РПЛ не стали доминировать средние и слабые иностранцы. Иначе они просто займут место наших ребят.

С другой стороны, с отменой всех ограничений конкуренция усилится и отечественные игроки попадут в базу исключительно за счет уровня мастерства», - цитирует RT Габулова.

С сезона 2020/21 клубы РПЛ имеют право номинировать на сезон не более восьми легионеров. Все они могут выходить на поле одновременно.