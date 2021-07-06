Роналду лидирует в статистике УЕФА на Евро-2020

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила рейтинг лучших футболистов нынешнего чемпионата Европы - 2020. При составлении списка использовался сложный алгоритм начисления очков за различные действия на поле.

На первой строчке идет португалец Криштиану Роналду, за ним следуют чех Патрик Шик и датчанин Йоаким Меле, которые занимают второе и третье места соответственно. Замыкает топ-10 швейцарский полузащитник Джердан Шакири.

6 июля состоится полуфинал Евро, в котором сойдутся сборные Италии и Испании. Матч состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 мск.

Второй полуфинал состоится 7 июля. На этом же стадионе Англия встретится с датчанами. Стартовый свиток для команд прозвучит в 22.00 мск.