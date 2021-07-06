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06 июля 09:16
автор: Степан Шереметьев

Гендузи попрощался с «Арсеналом»

Минувший сезон полузащитник провел в «Герте» на правах аренды.

Хавбек Маттео Гендузи объявил о своем уходе из «Арсенала» и попрощался с болельщиками.

«Я никогда не забуду «Эмирэйтс» и фанатов, никогда не забуду город и все, через что я прошел в этой команде. Не забуду, что моим единственным желанием было защищать цвета «Арсенала». Спасибо всем, кто в меня верил и в хорошие, и в плохие времена. Я желаю клубу и его фанатам всего лучшего, вы заслуживаете этого. Прощай, «Арсенал», я буду канониром всегда», - написал у себя в Twitter Гендузи.

Затем публикация была удалена.

Ранее сообщалось, что игрок согласовал переход в «Марсель».

Напомним, что Гендузи перешел в «Арсенал» из «Лорьяна» в 2018 году за восемь миллионов евро. С тех пор он провел в команде 82 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач. В составе «канониров» Маттео стал обладателем Кубка Англии-2020.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость француза составляет 20 миллионов евро.

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