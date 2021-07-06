«Аталанта» рассказала о возможных жалобах «Спартака» по поводу трансфера Алексея Миранчука

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» не получал от «Спартака» претензий на получение выплат на воспитание полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь клуба из Бергамо Марко Семпини.

«Мы поддерживаем связь со «Спартаком» с прошлого года. Никаких претензий по этому поводу (выплаты за участие в воспитании Алексея Миранчука) мы не получали», - сказал Семпини.

Миранчук был в системе «Спартака» с 2010 по 2011 годы. Согласно регламенту Международной федерации футбола (ФИФА) и Российского футбольного союза (РФС), при переходе игрока в новую команду необходимо перечислить 5% от суммы трансфера. школам, воспитавшим футболиста в возрасте от 12 до 23 лет. 0,25% суммы перечисляется за каждый год воспитания в возрасте от 12 до 15 лет, 0,5% - за каждый год в возрасте 16-23 лет.