Черышев близок к переходу в «Хетафе»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может продолжить карьеру в другом испанском клубе - «Хетафе», сообщает AS.

По словам источника, недавно в Мадриде прошла встреча президентов «Хетафе» и «Валенсии», на которой представители клубов обсудили возможное трансферное сотрудничество.

Новоиспеченный главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас, ранее работавший в «Хетафе», хочет вывести в стан «летучих мышей» нескольких игроков своего прошлого клуба. Однако сейчас «Валенсия» не может позволить себе финансовых затрат, поэтому предлагает возможность включить своих игроков в сделку с «Хетафе». Среди основных кандидатов на участие в обмене - российский полузащитник Денис Черышев.

В прошлом сезоне Черышев сыграл в 21 матче и отдал 3 голевые передачи за «Валенсию».