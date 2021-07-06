«Спартак» получил от «Аталанты» меньше 50 процентов выплат за участие в воспитании Миранчука

Московский «Спартак» получил от итальянской «Аталанты» два из пяти траншей выплат за участие в воспитании полузащитника сборной России по футболу Алексея Миранчука. Об этом сообщает ТАСС.

«Аталанта» платит академии. Выплаты разбиты на пять платежей, два уже выплачены», - заявили в «Спартаке».

Напомним, что Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года; полузащитник является воспитанником железнодорожников, но перед переходом в школу «Локомотива» он вместе с братом Антоном занимался в академии «Спартака».

Алексей находился в системе красно-белых с 2010 по 2011 год. Согласно регламентам Международной федерации футбола (ФИФА) и Российского футбольного союза (РФС), при переходе игрока в новую команду 5% суммы трансфера должно быть перечислено школам, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет. 0,25% суммы перечисляется за каждый год воспитания в возрасте от 12 до 15 лет, 0,5% - за каждый год в возрасте 16-23 лет.

В случае с международными трансферами срок, в течение которого школа, принявшая участие в воспитании футболиста (в данном случае академия «Спартака»), может потребовать солидарную выплату, составляет не один год, как это предусмотрено регламентом РФС, а два года.