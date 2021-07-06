Игорь Колыванов: Италия и Испания показывают более агрессивный футбол, чем другие команды

Бывший нападающий московского «Динамо», а также итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов выразил мнение о предстоящем матче 1/2 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Испании.

«Итальянцы и испанцы показывают более агрессивный футбол, чем другие команды, более атакующий. Про итальянцев - вдвойне приятно, что они поменяли футбол, в который играли из года в год. То, что называли «катеначчо» - они старались играть на результат, на «ноль», мало пропускать и, по возможности, забивать.

Сейчас Манчини поменял футболистов, и итальянцы с испанцами стали похожи - обе команды играют в комбинационный футбол, быстрый, стараются создавать давление на чужой половине поля и имеют большое количество моментов», - приводит слова Колыванова «Газета.ру».

Матч Италия – Испания состоится 6 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Напомним, что в 1/4 финала Евро-2020 Италия обыграла Бельгию (2:1), а Испания оказалась сильнее Швейцарии (1:1, 3:1 по пенальти).