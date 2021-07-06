Геннадий Орлов: Сборная Украины сильнее России по всем показателям

Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил выступление сборных России и Украины на чемпионате Европы-2020.

«Наша сборная не может играть в современный футбол. Украинцы лучше готовы, они могут действовать разнообразнее, у них больше вариантов при принятии решений. Приходится признать, что сборная Украины сильнее сборной России. По всем показателям.

Почему Россия не играет так, как Венгрия, Украина? В 2018 году мы напряглись и получили довольно организованную команду. За счет этого прошли испанцев. А сейчас мы этого не увидели. И тренеры шарахались - кого ставить? Они не были уверены в своих подопечных. Это передалось и футболистам», - приводит слова Орлова «СЭ».

Напомним, что Украина впервые в истории пробилась в четвертьфинала Евро, где уступила Англии (0:4). Россия заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф ЧЕ-2020.