Министерство спорта не будет возражать, если лимит на легионеров в российском футболе будет ослаблен

Минспорта России не будет требовать от Российского футбольного союза (РФС) или Российской премьер-лиги (РПЛ) ужесточать лимит легионеров в российском футболе.

«Решения об ужесточении лимита нет. Напротив, в последнее время наблюдается тенденция к его ослаблению. В ведомстве не будут возражать, если лимит в российском футболе будет ослаблен или станет более эффективным», - цитирует РБК источник в Минспорте.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что разногласий между Минспортом и РФС по вопросу лимита нет.

«В ближайшие годы мы обсудим смягчение или повышение лимита. «Критерий отбора легионеров по принципу обыгрывания национальных сборных может ужесточиться», - сказал источник.