Геннадий Орлов: Тедеско готов возглавить сборную России? Это несерьезно

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном назначении бывшего наставника «Спартака» на пост главного тренера сборной России.

- Разговоры о том, что Тедеско готов возглавить сборную России? Да нет. Это несерьезно. Я все-таки за то, чтобы нашу национальную команду возглавил российский специалист, - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, сразу после поражения российской сборной на чемпионате Европы от Норвегии (1:4) спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале написал, что Тедеско мог бы сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды. Позже помощник Тедеско Макс Урванчки сообщил, что не обсуждал с немецким специалистом возможность работы в сборной России.