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06 июля 12:45
автор: Александр Бойченко

Агент Черышева ответил на интерес к футболисту со стороны «Хетафе»

6 июля появилась информация о возможном переходе российского футболиста в другой испанский клуб.

Хуан Лопес, агент нападающего «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, прокомментировал «Спорт-Экспресс» информацию о переговорах о переводе игрока в «Хетафе». Ранее, 6 июля, об этом сообщило испанское издание AS.

«В данный момент Денис наслаждается последними днями отпуска. Мы думаем только о том, как начать тренировки с Валенсией, - сказал агент «СЭ»

В прошлом сезоне 30-летний Черышев сыграл за «Валенсию» 22 матча и отдал три голевые передачи.

Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 3,5 миллиона евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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