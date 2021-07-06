Агент Черышева ответил на интерес к футболисту со стороны «Хетафе»

Хуан Лопес, агент нападающего «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, прокомментировал «Спорт-Экспресс» информацию о переговорах о переводе игрока в «Хетафе». Ранее, 6 июля, об этом сообщило испанское издание AS.

«В данный момент Денис наслаждается последними днями отпуска. Мы думаем только о том, как начать тренировки с Валенсией, - сказал агент «СЭ»

В прошлом сезоне 30-летний Черышев сыграл за «Валенсию» 22 матча и отдал три голевые передачи.

Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 3,5 миллиона евро.