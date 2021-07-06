Неймар: Арбитр полуфинала Кубка Америки не может вести себя так высокомерно

Бразильский нападающий Неймар раскритиковал чилийского рефери Роберто Тобара, который обслуживал матч бразильцев против Перу в полуфинале Кубка Америки 2021 года (1:0).

«Судья не может так себя вести. Когда он говорил и смотрел на игроков, это было неуважением ко всем игрокам. С первой секунды, когда я заговорил с ним, он был очень высокомерным. Об этом говорили все игроки. Я считаю это ненормальным. Обе команды жаловались на то, как судил этот рефери. Он может ошибаться, как и мы, игроки, но рефери полуфинала Кубка Америки не может вести себя так высокомерно », - цитирует Неймара AmericaTV.

Второй финалист Кубка Америки определится в матче между сборными Аргентины и Колумбии, который состоится в ночь на среду, 7 июля. Игра начнется в 4:00 мск.