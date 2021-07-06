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06 июля 12:57
автор: Александр Бойченко

«Барселона» готова расстаться с Гризманном рад подписания контракта с Месси

В настоящий момент Лео находится в статусе свободного агента.

«Барселона» рассматривает возможность продажи французского нападающего Антуана Гризманна этим летом, чтобы облегчить свои финансовые проблемы и освободить капитану команды Лионелю Месси путь для подписания нового соглашения, сообщает Goal.com.

По информации издания, Месси уже согласовал с клубом условия нового двухлетнего контракта, но «сине-гранатовым» по-прежнему необходимо сократить фонд заработной платы прежде, чем аргентинский форвард подпишет контракт, чтобы выполнить финансовые условия Ла Лиги.

Несмотря на то, что некоторые игроки уже были выведены из состава, испанскому клубу необходимо расстаться еще с несколькими футболистами, и теперь (после появления в «Барселоне» нападающих Серхио Агуэро и Мемфиса Депая) Гризманн стал одним из тех, кто может покинуть каталонскую команду этим летом.

Добавим, что Месси 33 года, он является воспитанником академии «Барселоны», за основную команду он дебютировал в 2004 году. Аргентинец шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». Кроме того, форвард является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, олимпийским чемпионом и серебряным призером чемпионата мира.

В прошедшем сезоне аргентинец провел за клуб 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.

Ранее портал Sport.es сообщал, что соглашение аргентинца с «Барселоной» будет продлено до 2023 года, после чего нападающий перейдет в «Интер Майами», который выступает в североамериканской лиге MLS.

источник: Goal.com
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