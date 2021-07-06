«Не самая лучшая кандидатура». Боярский о возможном назначении Виллаш-Боаша

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал возможное назначение СЭ Андре Виллаш-Боаша на пост главного тренера сборной России. Ранее об этом сообщал «РБ-Спорт».

«Меня эта кандидатура не впечатлила. Мы его очень хорошо знаем, поэтому я не испытываю к нему особого энтузиазма. Думаю, никто этого не испытал. Не лучший кандидат», - сказал «Спорт-Экспресс» Боярский.

Последним местом работы Боаша был французский «Марсель», который он покинул в феврале 2021 года.