Алексей Березуцкий объяснил причину отсутствия Федора Чалова в заявке на игру с «Копенгагеном»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос, почему нападающий команды Федор Чалов пропустил товарищеский матч с Копенгагеном.

«Это мера предосторожности. Федор немного потянул заднюю мышцу бедра, мы решили дать ему отдохнуть, чтобы не рисковать. Нагрузки достаточно высоки, риск получить травму в товарищеском матче для ЦСКА не нужен», - передает слова Березуцкого RT со ссылкой на YouTube-канал ЦСКА.

Встреча прошла на стадионе Бад-Тацмансдорф и завершилась со счетом 1:0.