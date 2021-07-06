Рангник не подпишет контракт с «Локомотивом, но будет консультантом клуба

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник не вошел в штат московского «Локомотива». По словам специалиста, он будет консультировать клуб.

«Я открываю свою консалтинговую фирму. Мы будем заниматься выстраиванием работы клубов», - приводит слова Рангника «МК-Спорт», ссылаясь на Sportbuzzer.

Специалист отметил уникальность своего агентства.

«Не знаю никого, кто предлагает что-то подобное». «Локомотив» обратился ко мне четыре месяца назад, чтобы я проанализировал спортивную составляющую. Я это сделал, и на эту тему была презентация в Москве», – добавил Рангник.

Напомним, что Ранее СМИ сообщали, что Рангник станет новым спортивным директором «Локомотива», а в его команду войдет экс-гендиректор «Спартака» Томас Цорн.