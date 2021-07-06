Юрий Семин: В России достаточно специалистов, которые в состоянии тренировать сборную

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнение о возможном сменщике Станислава Черчесова на посту навтавника сборной России.

«Конечно, нам нужен отечественный тренер, а не иностранец. Андрей Шевченко как раз показывает пример для всех. У нас достаточно много специалистов, которые в состоянии тренировать сборную», - приводит слова специалиста Sport24.

Ранее сообщалось, что на пост наставника национальной команды России претендует бывший тренер «Зенита» Андре Вилаш Боаш.

Напомним, Черчесов возглавляет сборную с 2016 года.