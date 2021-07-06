«Черчесов полностью провалился и опозорил всю страну». Кавазашвили - о тренере сборной России

Бывший футболист сборной Советского Союза Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Черчесов на сегодня показал, что он не готов продолжить работу. Он ссылается на то, что он государственный чиновник, но он забыл, что имеет опосредованное отношение к государству. Он работает в РФС, и деньги получает от них. Государство ему ничего не платит, он не может быть чиновником.

Черчесов как тренер обижен и не удовлетворен работой. Он сам должен решить вопрос: уйти ему из коллектива или остаться. Если он уйдет, то он поступит по-джентльменски. Если он останется, это будет на его совести. В сборной он полностью провалился и опозорил всю страну», - приводит слова Кавазашвили Sport24.

Напомним, что команда Черчесова не смогла пробиться в плей-офф на Евро-2020. Россия одержала победу над Финляндией (1:0), а также потерпела по одному разгромному поражению от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Контракт со специалистом рассчитан до декабря 2022 года. Черчесов возглавляет сборную с 2016 года.