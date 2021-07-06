Семин предложил кандидатуру Бердыева на пост тренера сборной России

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин рассказал о том, кто должен возглавить сборную.

«Я за то, чтобы наш специалист возглавил Россию, как Шевченко в Украине. И у него есть результат. У нас было много иностранных специалистов, но прогресса не было. Я за российского тренера, который будет возглавлять сборную. Вот Бердыев, например. Необходимо, чтобы футболисты понимали тренера на родном языке», - сказал Семин «СЭ».

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года и с тех пор не работает тренером. В составе «Рубина» он дважды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.