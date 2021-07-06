Председатель Госдумы: Воспитание своих футболистов должно стать приоритетным

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин считает необходимым ограничить «баснословные зарплаты» российских футболистов, а деньги направить на развитие детско-юношеского футбола.

«Ни один футбольный клуб коммерчески не интересен и не приносит дохода в России. Его поддерживает госкорпорация или коммерческая структура. Они вкладываются в развитие клубов как проекты, а не в развитие российского футбола. Компании, ориентированные на необоснованно высокую заработную плату игроков, могут быть направлены теми же инвесторами на развитие детско-юношеского футбола», - приводит слова Пайкина «РИА Новости».

По словам Пайкина, в российском футболе также следует ужесточить лимит на легионеров: «Что касается легионеров, то стоит подумать, как существенно снизить их участие в команде на поле. Приоритетом должно быть воспитание своих игроков, а не привлечение чужих».

Ранее появилась информация, что Министерство спорта России не будет настаивать на ужесточение лимита в предстоящие несколько лет. С сезона-2020/21 в российском футболе является актуальным ограничение по легионерам в 8 человек на заявку.