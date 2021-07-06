Рангник стал руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива»

Немецкий специалист назначен руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба российской премьер-лиги.

По информации источника, бывший тренер «Лейпцига» подписал трехлетний контракт.

Последним местом работы Рангника была должность директора по международным связям в спортивной дирекции компании Red Bull, куда входит «Лейпциг».

Напомним, что «Локомотив» в прошлом сезоне выиграл Кубок России и стал третьим в РПЛ, таким образом, железнодорожники обеспечили себе участие в Лиге Европы.