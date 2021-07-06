Наумов назвал глупостью назначение Рангника руководителем по спорту и развитию «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отрицательно относится к назначению Ральфа Рангника на должность руководителя по спорту и развитию красно-зеленых.

«Приглашение Рангника – глупость несусветная. Все эти специалисты иностранные не помогут нам. Надо просто засучить рукава и заниматься нашим футболом самим. Начиная от президента РФС и заканчивая менеджерами в клубах, хватит дурака валять. Вот пришел Рангник и что он делать-то будет?! Он языка и культуры не знает. Как он может развивать клуб и игроков, не зная о российском футболе ровным счетом ничего?! Придет он, в кабинет сядет и все. Для меня это просто какая-то непонятная пиар-акция, никчемная. Все это просто провалится и ничего не будет», - приводит слова Наумова «Чемпионат».

Последним местом работы Рангника была должность директора по международным связям в спортивной дирекции компании Red Bull, куда входит немецкий клуб «Лейпциг».

Напомним, что «Локомотив» в прошлом сезоне выиграл Кубок России и стал третьим в российской премьер-лиге, таким образом, железнодорожники обеспечили себе участие в Лиге Европы.