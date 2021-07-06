Чорлука пополнил тренерский штаб «Локомотива»

«Локомотив» подтвердил, что бывший защитник команды Ведран Чорлука пополнил тренерский штаб.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, сегодня, 6 июля, хорват прибыл на сборы в Бад-Вальтерсдорф. Экс-капитан «Локомотива» уже представлен игрокам в новом амплуа.

Напомним, Чорлука входил в тренерский штаб сборной Хорватии на ЧЕ-2020. Он исполнил роль помощника тренера сборной Златко Далича.

Хорват с железнодорожниками трижды выигрывал Кубок России и еще раз - Суперкубок страны. В сезоне 2020/21 Ведран провел 22 матча в Российской Премьер-лиге и отдал две голевые передачи.