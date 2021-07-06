Терюшков объяснил задержку с подписанием нового контракта между «Химками» и Глушаковым

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что у «Химок» и полузащитника Дениса Глушакова нет проблем по поводу заключения нового контракта.

«В ближайшее время мы объявим о подписании контракта с Денисом Глушаковым. Задержка в подписании контракта связана с занятостью сторон. Но проблем нет, это технический момент», - приводит слова Терюшкова ТАСС.

В составе подмосковного клуба 34-летний хавбек провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал результативную передачу.