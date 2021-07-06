Ольга Смородская - о приходе Рангника в «Локомотив»: Муть голубая, а не идея

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отрицательно относится к назначению Ральфа Рангника на должность руководителя по спорту и развитию красно-зеленых.

«Нет, это не благо. Муть голубая, а не идея. Почему я выступаю против их прихода? Есть много причин, которые я не хотела бы озвучивать на широкую аудиторию», - приводит слова Смородской RT, ссылаясь на «РБ-Спорт».

Последним местом работы Рангника была должность директора по международным связям в спортивной дирекции компании Red Bull, куда входит немецкий клуб «Лейпциг».

Напомним, что «Локомотив» в прошлом сезоне выиграл Кубок России и стал третьим в РПЛ, таким образом, железнодорожники обеспечили себе участие в Лиге Европы.