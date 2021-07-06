Тарасова выступила против иностранного тренера в российской сборной

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отрицательно относится к возможному назначению иностранца на пост главного тренера сборной России.

«В любом случае, будут снимать Черчесова или он останется, нужно рядом поставить молодого и способного человека. Не нужно брать иностранного специалиста, потому что это вопрос развития нашего футбола. На мой взгляд, ни один иностранец не будет развивать российский футбол. Нужен хоть и молодой, но отечественный специалист», - приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Добавим, что, по информации различных СМИ, на должность главного тренера сборной России рассматриваются бывший наставник сборной Германии Йоахим Лев, главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович, а также бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.