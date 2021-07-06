Семь клубов РПЛ готовы протестировать систему добровольной идентификации зрителей

В новом сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) будет протестирована система добровольной идентификации зрителей, участников и сотрудников, задействованных в проведении турнира.

«В качестве экспериментальных площадок будет выбрано три матча не менее чем на двух из семи следующих стадионов: «Газпром-Арена» (Санкт-Петербург), «Фишт» (Сочи), «Екатеринбург-Арена» (Екатеринбург), «Ак Барс - Арена» (Казань), «Нижний Новгород», «Ростов-Арена» (Ростов-на-Дону) и «Самара-Арена» (Самара)», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Напомним, что РПЛ-2021/22 начнется 23 июля в Ростове-на-Дону матчем между «Ростовом» и московским «Динамо».