Малафеев назвал своих кандидатов на пост главного тренера сборной России

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, кого видит главным тренером национальной команды.

«Йоахим Лев — не подходящий для нашей сборной вариант. Если мы рассматриваем кандидатуры иностранных специалистов, то в моем понимании тренер должен знать российский футбол, понимать менталитет наших футболистов. Я бы рассматривал кандидатуры Виллаша-Боаша, Спаллетти, может, даже Эмери — они больше подходят для нашей сборной в плане знаний российского футбола, чем тот же Лев», - приводит слова Малафева Sport24.ru.

Добавим, что, по информации различных СМИ, на должность главного тренера сборной России помимо Лева рассматриваются главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович и бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

Также сообщалось, что российские тренеры - Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин отказались возглавить сборную страны.