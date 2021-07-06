Источник: Мариу хочет перейти в «Бенфику»

По информации журналиста Николо Скиры, бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Марио согласовал контракт с лиссабонской «Бенфикой».
Сообщается, что 28-летний хавбек подпишет пятилетнее соглашение с годовой зарплатой 2 млн евро.
На данный момент Мариу принадлежит «Интеру», «Бенфика» готова выкупить игрока за 7,5 млн евро.
Прошлый сезон полузащитник, который оценивается transfermarkt в 12 млн евро, провел в аренде в «Спортинге», с которым выиграл чемпионат Португалии по футболу, приняв участие в 28 матчах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.