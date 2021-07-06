Агент Мамманы допускает, что его клиент может перейти в другой клуб

Эрнан Регера, агент аргентинского защитника «Зенита» Эмануэля Мамманы рассказал о возможности своего клиента сменить команду.

«Мы обсуждаем будущее Эмануэля с «Зенитом», чтобы найти лучший вариант. Допускаю, что Маммана может перейти в другой клуб. Из российских клубов по поводу игрока еще никто не обращался», - приводит слова Регеры Sport24.ru.

Прошлый сезон аргентинец провел в аренде в «Сочи», приняв участие в 18 матчах российской премьер-лиги, в которых отличился одной голевой передачей.

Добавим, что контракт Мамманы с «Зенитом» заканчивается в июне следующего года, а transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 3 млн евро.