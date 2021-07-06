СМИ: Кунц является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России

Главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц находится в списке кандидатов на аналогичную должность в сборной России.

«Кунц изучается руководством РФС. В списке приоритетности он значится выше того же Лёва», - приводит «Чемпионат» слова своего источника.

По информации различных СМИ, на должность главного тренера сборной России помимо Лева рассматриваются главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович, а также бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

Также сообщалось, что российские тренеры - Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин отказались возглавить сборную страны.

Добавим, что Кунц дважды приводил молодежную сборную Германии к победе на Евро.