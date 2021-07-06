РФС не обсуждал с Черчесовым итоги Евро-2020 и расторжение контракта

Российский футбольный союз (РФС) не обсуждал с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым итоги чемпионата Европы.

«Тренеру не высказывались ни слова поддержки, ни слова недовольства. РФС планирует обсудить расторжение контракта с Черчесовым только после того, как договорится с одним из кандидатов на замену», - сообщает «Чемпионат».

Напомним, что российские тренеры - Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин отказались возглавить сборную страны.

Среди иностранцев кандидатами являются бывший наставник сборной Германии Йоахим Лев и главный тренер молодежной немецкой команды Штефан Кунц, наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович, а также бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.