Официально: Хакими перешел в «ПСЖ»

Марокканский защитник Ашраф Хакими перешел в «ПСЖ», сообщает пресс-служба клуба.

Новичок «ПСЖ» подписал пятилетний контракт. Помимо этого никаких подробностей соглашения нет, но ранее сообщалось, что Хакими будет зарабатывать 8 млн евро в год, помимо этого ему полагается 2 млн евро в качестве бонуса за удачные выступления.

По данным transfermarkt «ПСЖ» заплатил «Интеру» за футболиста 60 млн евро.

В прошлом сезоне Хакими провел 45 игр, в которых отличился семью голами и 11 голевыми передачами.