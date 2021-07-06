Монреаль отказался принимать матчи чемпионата мира 2026 года

Русские горки на лондонской травке. Медведев не обгонит Джоковича, Хачанов поспорит за первый полуфинал

В борьбе за выход четвертьфинал Уимблдонского турнира два топовых российских теннисиста Даниил Медведев и Карен Хачанов провели необычные матчи, и победить сумел лишь один из них.