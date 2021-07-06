Монреаль отказался принимать матчи чемпионата мира 2026 года

Монреаль принял решение отозвать свою кандидатуру с выборов городов-организаторов чемпионата мира-2026, сообщает пресс-служба ФИФА.
«ФИФА благодарит Монреаль за участие и всех местных заинтересованных сторон за их усилия», - говорится в заявлении организации.
Напомним, что на чемпионате мира-2026 примут участие 48 национальных сборных. Турнир примут 16 городов.
Среди кандидатов остаются Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (Мексика), Эдмонтон, Торонто, (Канада), Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл (США).
источник: ФИФА (FIFA)