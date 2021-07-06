Балотелли близок к тому, чтобы перейти к новичку высшей лиги Турции

По информации Никола Скиры, итальянский форвард Марио Балотелли в ближайшее время подпишет контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

В подписании 30-летнего форварда лично заинтересован президент клуба Мурат Сансак, который предлагает Балотелли двухлетний контракт с зарплатой два млн евро в год.

В прошлом сезоне «Адана Демирспор» выиграл первую лигу Турции и впервые в истории пробился в высшую лигу.

Балотелли в свою очередь выступал за «Монцу» в серии В, где принял участие в 12 матчах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В плей-офф за участие в серии В, который «Монца» не смогла пройти, нападающий забил один гол в двух играх.