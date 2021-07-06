Максим Деменко: Нужно оставлять Черчесова до конца чемпионата мира

Бывший футболист сборной России уверен, что Станислав Черчесов должен остаться на посту главного тренера сборной России.

«Я считаю, что нужно оставлять Черчесова до конца чемпионата мира. Если бы впереди был полноценный двухлетний цикл, то можно было бы говорить о перестройке, о новом тренере, даже иностранном, но сейчас на это нет времени. Станислав Саламович в любом случае ситуацию знает лучше всех, он знает команду, всех игроков, поэтому ему и проходить этот отбор», - приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Напомним, что сборная России после трех матчей квалификации к чемпионату мира-2022 по набранным очкам делит первое место с командой Хорватии, с которой в Москве сыграет 1 сентября.