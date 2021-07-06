Гендиректор «Локомотива» рассказал о полномочиях Рангника в клубе

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, какие обязанности будут возложены на Ральфа Рангника.

«Полномочия Ральфа самые широкие: он возглавляет всю футбольную часть и отвечает как за стратегическое планирование, так и все векторы развития от юношеских команд до основы. Должности спортивного директора у нас не будет. Его функции в числе многих других будут у штаба Рангника», - приводит слова Леонченко «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы Рангника была должность директора по международным связям в спортивной дирекции компании Red Bull, куда входит немецкий клуб «Лейпциг».

Напомним, что «Локомотив» в прошлом сезоне выиграл Кубок России и стал третьим в РПЛ, таким образом, железнодорожники обеспечили себе участие в Лиге Европы.